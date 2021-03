Taranto | lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria | rinviata assemblea Sindacati | oggi la consegna di una lettera al prefetto

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 12 marzo 2021) Di seguito un comunicato sindacale: A seguito della promulgazione dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia, in merito all’ulteriore impennata dell’incidenza sui contagi da Covid-19 nella nostra provincia e le successive restrizioni, che di fatto modificano in maniera più stringente il DPCM 2 marzo 2021: le scriventi organizzazioni sindacali, in osservanza alla legge e per non cagionare possibili, ulteriori focolai di contagio, anche in ragione della riacutizzazione del numero di positivi in continua crescita: Comunicano il rinvio dell’prevista per la giornata di Venerdì 12 marzo. Tale situazione non limiterà né rallenterà l’impegno di FIM – FIOM – UILM sulla vertenza exe sul testo del Decreto sostegno, in merito all’integrazione salariale per idiin AS, affinché lo stesso ...