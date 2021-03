Sul Piano vaccinale siamo ancora alle bozze. Il Governo stima in 242 milioni le dosi disponibili entro giugno 2022. Iter centralizzato e disposizioni uniche per tutte le Regioni (Di venerdì 12 marzo 2021) La priorità del nuovo Governo era la campagna di vaccinazione. Dopo un mese dall’insediamento di Mario Draghi e poi del commissario Francesco Paolo Figliuolo (nella foto), arriva il primo testo. Tarato sui 242 milioni di dosi che di qui al secondo trimestre 2022 dovrebbero inondare l’Italia. E’ quanto previsto da una tabella allegata alla bozza del Piano vaccini. 40,1 milioni di dosi saranno di AstraZeneca, 65,6 milioni di Pfizer, 26,5 milioni di Johnson & Johnson, 40,3 milioni di Sanofi/GSK, 29,8 di CureVac e 39,7 milioni di Moderna. Sarà valutato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, qualora le dosi di vaccino disponibili lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) La priorità del nuovoera la campagna di vaccinazione. Dopo un mese dall’insediamento di Mario Draghi e poi del commissario Francesco Paolo Figliuolo (nella foto), arriva il primo testo. Tarato sui 242diche di qui al secondo trimestredovrebbero inondare l’Italia. E’ quanto previsto da una tabellagata alla bozza delvaccini. 40,1disaranno di AstraZeneca, 65,6di Pfizer, 26,5di Johnson & Johnson, 40,3di Sanofi/GSK, 29,8 di CureVac e 39,7di Moderna. Sarà valutato dalla Conferenza unificata Stato-, qualora ledi vaccinolo ...

