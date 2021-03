Sul caso AstraZeneca il giornalismo italiano ha scelto di non fare informazione (Di venerdì 12 marzo 2021) Fino a ora ci eravamo dovuti sorbire qualche raro lancio di agenzia sul cittadino X deceduto che, tra le altre cose, aveva anche ricevuto una dose del vaccino. Notizie prive di un rapporto causa-effetto, ma abbastanza appetibili nella logica del clickbait tanto cara al giornalismo italiano. Una prosecuzione degli articoli altrettanto allarmanti che ci avevano accompagnato in inverno a proposito di alcune morti tra le cavie del vaccino, anche in quel caso subito derubricate a casualità da tutti tranne che dai media. Ora però si è deciso di alzare l’asticella nello storytelling e all’allarmismo sui singoli decessi si è sostituita una più lucrosa (in termini di click e vendite di copie) panificazione collettiva sul vaccino in sé, nel caso specifico quello AstraZeneca. Succede che in Danimarca e in ... Leggi su wired (Di venerdì 12 marzo 2021) Fino a ora ci eravamo dovuti sorbire qualche raro lancio di agenzia sul cittadino X deceduto che, tra le altre cose, aveva anche ricevuto una dose del vaccino. Notizie prive di un rapporto causa-effetto, ma abbastanza appetibili nella logica del clickbait tanto cara al. Una prosecuzione degli articoli altrettanto allarmanti che ci avevano accompagnato in inverno a proposito di alcune morti tra le cavie del vaccino, anche in quelsubito derubricate a casualità da tutti tranne che dai media. Ora però si è deciso di alzare l’asticella nello storytelling e all’allarmismo sui singoli decessi si è sostituita una più lucrosa (in termini di click e vendite di copie) panificazione collettiva sul vaccino in sé, nelspecifico quello. Succede che in Danimarca e in ...

