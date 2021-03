Sudafrica | morto il re degli Zulù Goodwill Zwelithini | una vita da film

Advertising

È deceduto all'età di 72 anni, per complicazioni legate al diabete, Goodwill Zwelithini, re degli zulu del, il principale gruppo etnico del paese. 'È con il massimo dolore che informo la nazione della morte di Sua Maestà il Re Goodwill Zwelithini ... Re della nazione Zulu', fa sapere il palazzo ...Re senza potere politico effettivo in, aveva grande influenza sul gruppo etnico più numeroso del Paese. Il re degli Zulù Goodwill Zwelithini èall'età di 72 anni. Lo ha riportato il canale televisivo sudafricano SABC News ...AGI - Il re del popolo zulu, Goodwill Zwelithini, e' deceduto in Sudafrica per complicanze inizialmente legate al diabete. Lo hanno annunciato il suo ufficio di comunicazione e la squadra di collabora ...