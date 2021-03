Stretta necessaria, ma sosterremo famiglie e imprese. Draghi: “Proporrò un nuovo scostamento di bilancio. La campagna vaccinale proseguirà con rinnovata intensità” (Di venerdì 12 marzo 2021) “A più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ci troviamo purtroppo davanti a una nuova ondata di contagi. Nell’ultima settimana, si sono registrate 150.175 nuove infezioni, a fronte delle 130.816 della settimana precedente – un aumento di quasi il 15%. In queste due settimane, l’incremento dei ricoverati positivi al virus è stato di quasi 5.000 persone, e il numero di pazienti in terapia intensiva è cresciuto di oltre 650 unità. Questi dati ci impongono la massima cautela per limitare il numero di morti e impedire la saturazione delle strutture sanitarie”. E’ quanto ha detto il premier Mario Draghi intervenendo all’hub per le vaccinazioni allestito all’aeroporto di Fiumicino. “Voglio prima di tutto ringraziare la Croce Rossa Italiana – ha aggiunto il premier -, Aeroporti di Roma, la regione Lazio e l’Istituto Lazzaro Spallanzani che hanno contribuito ad ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) “A più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ci troviamo purtroppo davanti a una nuova ondata di contagi. Nell’ultima settimana, si sono registrate 150.175 nuove infezioni, a fronte delle 130.816 della settimana precedente – un aumento di quasi il 15%. In queste due settimane, l’incremento dei ricoverati positivi al virus è stato di quasi 5.000 persone, e il numero di pazienti in terapia intensiva è cresciuto di oltre 650 unità. Questi dati ci impongono la massima cautela per limitare il numero di morti e impedire la saturazione delle strutture sanitarie”. E’ quanto ha detto il premier Mariointervenendo all’hub per le vaccinazioni allestito all’aeroporto di Fiumicino. “Voglio prima di tutto ringraziare la Croce Rossa Italiana – ha aggiunto il premier -, Aeroporti di Roma, la regione Lazio e l’Istituto Lazzaro Spallanzani che hanno contribuito ad ...

Advertising

petergomezblog : Draghi: “Proporremo nuovo scostamento di bilancio. La nuova stretta avrà conseguenze ma è necessaria per limitare m… - eziomauro : Covid, Draghi nel centro vaccinale di Fiumicino: 'Stretta necessaria, ma sostegno alle famiglie. Per Aifa non c'è l… - JackieMilton_ : RT @eziomauro: Covid, Draghi nel centro vaccinale di Fiumicino: 'Stretta necessaria, ma sostegno alle famiglie. Per Aifa non c'è legame tra… - anto5stars : RT @petergomezblog: Draghi: “Proporremo nuovo scostamento di bilancio. La nuova stretta avrà conseguenze ma è necessaria per limitare morti… - leone52641 : RT @paoloigna1: Covid, Draghi nel centro vaccinale di Fiumicino: 'Stretta necessaria, ma sostegno alle famiglie. Per Aifa non c'è legame tr… -