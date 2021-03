Advertising

Today_it : Stremati e bloccati in mare da mesi: lo strano caso del cargo di animali che nessuno vuole -

Ultime Notizie dalla rete : Stremati bloccati

Today.it

Sono 2 le navi spagnole nel mirino negli animalisti perché lì sopra, come in un lager, ci sono centinaia di bovini destinati alla macellazione e che da mesi vagano in mare in attesa di una ...La nave Elbeik con a bordo circa 1.800 bovinisul cargo da oltre due mesi è arrivata in acque italiane a largo di Mazara del Vallo, in Sicilia . Gli animali sonoe nessuno ancora ...Sono 2 le navi spagnole nel mirino negli animalisti perché lì sopra, come in un lager, ci sono centinaia di bovini destinati alla macellazione e che da mesi vagano in mare in attesa di una destinazion ...Più forti delle positività al Coronavirus, i pisani cercano di continuare il proprio momento positivo sul campo del Cittadella, in crisi di risultati e di prestazioni.