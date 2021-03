Strage di lamantini | mai così tante morti negli ultimi 10 anni L’esperto | “Scelgono di morire di fame piuttosto che di freddo”

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Un lamantino sceglierà didiche di“. È il drammatico allarme lanciato da Jaclyn Lopez, il direttore del Florida Center for Biological Diversity, che in un’intervista al Guardian ha acceso i riflettori sulladiche sta avvenendo in Florida,Stati Uniti. A causarla è proprio questa combinazione di climae minor disponibilità di flora acquatica a causa dell’inquinamento dei fiumi. Dal 2019, i dati segnalano un aumento esponenziale delledi questo animale con cifre mai viste nell’ultimo decennio: si parla di 607nel 2019, 637 nel 2020 e 432 solo tra il 1 gennaio e il 5 marzo di quest’anno, una cifra che è quasi il triplo ...

... ha spiegato: 'La combinazione di freddo e scarsa qualità dell'acqua a causa dell'inquinamento hanno ridotto i luoghi in cui possono andare i lamantini e una diminuzione della fauna marina di cui si nutrono'. Ogni anno, infatti, in Florida barche e moto d'acqua che sfrecciano a gran velocità fanno strage di lamantini.