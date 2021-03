stopasianhate | negli Usa spaventa l’ondata di razzismo anti-asiatico

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nella metropolitana di New York uno sconosciuto ha colpito in faccia con un taglierino un passeggero americano-filippino di 61 anni. E ancora: la proprietaria di una macelleria asiatico-americana a Sacramento, in California, ha trovato un gatto morto – probabilmente destinato a lei – lasciato nel parcheggio del negozio.