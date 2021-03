Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 12 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) oggi venerdì 12 marzo ci aspetta una ricchissima giornata riservata agli Sport Invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà protagonista con lo slalom femminile ad Are, mentre quella di biathlon andrà in scena a Nove Mesto con una sprint femminile. Da segure anche i Mondiali di sci freestyle e snowboard freestyle. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, Tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare degli Sport Invernali in programma oggi venerdì 12 marzo. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per quanto riguarda lo sci alpino e il biathlon. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ARE ALLE 13.30 E 16.30 LA DIRETTA LIVE DELLA ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021)venerdì 12ci aspetta una ricchissima giornata riservata agli. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà protagonista con lo slalom femminile ad Are, mentre quella di biathlon andrà in scena a Nove Mesto con una sprint femminile. Da segure anche i Mondiali di sci freestyle e snowboard freestyle. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato,gli, il palinsesto tv edelle gare degliin programmavenerdì 12. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OAper quanto riguarda lo sci alpino e il biathlon. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ARE ALLE 13.30 E 16.30 LA DIRETTA LIVE DELLA ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un vaccino anticovid dalla Cina per tutti i 'competitors' delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi, le estive di Tok… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Un vaccino anticovid dalla Cina per tutti i 'competitors' delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi, le estive di Tokyo e l… - MindfulnessZen2 : RT @Agenzia_Ansa: Un vaccino anticovid dalla Cina per tutti i 'competitors' delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi, le estive di Tokyo e l… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Un vaccino anticovid dalla Cina per tutti i 'competitors' delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi, le estive di Tokyo e l… - sportface2016 : #Biathlon, la start list della sprint femminile di #NoveMesto -