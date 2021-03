Spezia, Italiano: “Siamo discontinui all’interno dei 90 minuti. Futuro? Ho la mia idea” (Di sabato 13 marzo 2021) Lo Spezia nonostante una buona prova non riesce a battere una splendida Atalanta.VIDEO Atalanta-Spezia 3-1, Muriel e Pasalic danno spettacolo al Gewiss Stadium. A Italiano non basta la rete di PiccoliI liguri hanno giocato un ottimo primo tempo, ma sono scesi d'intensità alla distanza subendo le accelerazioni della Dea. Al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport Vincenzo Italiano che ha analizzato il match.Il tecnico dello Spezia è contento del primo tempo, ma non ha gradito come la squadra è scesa in campo nella seconda frazione: "Penso che sia la fotocopia della gara con la Juve: nel primo tempo abbiamo tenuto alto il ritmo, poi come in altre situazioni ne prendiamo uno, ne subiamo un altro e si complica tutto. Ma anche oggi la squadra ha fatto quello che doveva fare, poi vengono fuori ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) Lononostante una buona prova non riesce a battere una splendida Atalanta.VIDEO Atalanta-3-1, Muriel e Pasalic danno spettacolo al Gewiss Stadium. Anon basta la rete di PiccoliI liguri hanno giocato un ottimo primo tempo, ma sono scesi d'intensità alla distanza subendo le accelerazioni della Dea. Al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport Vincenzoche ha analizzato il match.Il tecnico delloè contento del primo tempo, ma non ha gradito come la squadra è scesa in campo nella seconda frazione: "Penso che sia la fotocopia della gara con la Juve: nel primo tempo abbiamo tenuto alto il ritmo, poi come in altre situazioni ne prendiamo uno, ne subiamo un altro e si complica tutto. Ma anche oggi la squadra ha fatto quello che doveva fare, poi vengono fuori ...

