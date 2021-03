Spezia, Italiano: «Penso solo a ottenere la salvezza, non al futuro» (Di sabato 13 marzo 2021) Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro l’Atalanta. Ecco le sue parole Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro l’Atalanta. Ecco le sue parole. PRESTAZIONE – «Penso che sia la fotocopia della gara con la Juventus. Nel primo tempo abbiamo tenuto un ritmo alto poi, come già accaduto, prendiamo due gol in rapida successione e si complica il tutto. Se non stiamo al 120% subisci e perdi la partita». STATO DI FORMA – «Stiamo iniziando a fare qualcosa che non mi piace. Alterniamo fase in cui giochiamo bene ad altre in cui non lo facciamo. Dobbiamo sistemare questo elemento da qui al termine della stagione. E’ pericoloso». futuro – «Devo pensare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) Il tecnico delloVincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro l’Atalanta. Ecco le sue parole Il tecnico delloVincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro l’Atalanta. Ecco le sue parole. PRESTAZIONE – «che sia la fotocopia della gara con la Juventus. Nel primo tempo abbiamo tenuto un ritmo alto poi, come già accaduto, prendiamo due gol in rapida successione e si complica il tutto. Se non stiamo al 120% subisci e perdi la partita». STATO DI FORMA – «Stiamo iniziando a fare qualcosa che non mi piace. Alterniamo fase in cui giochiamo bene ad altre in cui non lo facciamo. Dobbiamo sistemare questo elemento da qui al termine della stagione. E’ pericoloso».– «Devo pensare ...

Advertising

Mediagol : #Video #Atalanta-#Spezia 3-1, Muriel e Pasalic danno spettacolo al Gewiss Stadium. A Italiano non basta la rete di… - ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'Atalanta più cinica di noi. Dobbiamo dare un'accelerata per arrivare alla salvezza' -… - tuttoatalanta : Spezia, Italiano: 'Stiamo incominciando a fare qualcosa che non mi piace. Bene 45 minuti e basta'… - ilfeolismo : Intanto lo Spezia non vince una partita da quella giocata contro di noi, eppure mi avevano assicurato che tale Ita… - francof61060455 : lo spezia gioca bene 70 minuti, ma quando mister doveva fare i cambi non li ha fatti, farli al 80 non serve a nulla… -