Speranza, “Vaccino contro il Covid è sicuro” (Di venerdì 12 marzo 2021) Coronavirus, Speranza: “Il Vaccino contro il Covid è sicuro. È l’arma fondamentale che abbiamo per uscire da questa fase”. Durante l’incontro con le Regioni, il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato del Vaccino contro il Covid confermando che i vaccini somministrati in Italia sono sicuri. Speranza, “Il Vaccino contro il Covid è sicuro, è l’arma fondamentale per superare questa fase” “In Italia tutti i vaccini utilizzati sono efficaci e sicuri e il Vaccino è l’arma fondamentale che abbiamo per superare questa fase”, ha dichiarato, come riferito dall’Ansa, il Ministro della Salute Roberto ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021) Coronavirus,: “Ilil. È l’arma fondamentale che abbiamo per uscire da questa fase”. Durante l’incon le Regioni, il ministro della Salute Robertoha parlato delilconfermando che i vaccini somministrati in Italia sono sicuri., “Ilil, è l’arma fondamentale per superare questa fase” “In Italia tutti i vaccini utilizzati sono efficaci e sicuri e ilè l’arma fondamentale che abbiamo per superare questa fase”, ha dichiarato, come riferito dall’Ansa, il Ministro della Salute Roberto ...

