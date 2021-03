Speranza: 'Vaccini sicuri, somministrate 400mila dosi in due giorni' (Di venerdì 12 marzo 2021) 'Negli ultimi due giorni abbiamo somministrato circa 200 mila dosi ogni 24 ore'. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il Ministro della Salute , durante l'incontro con le Regioni. 'In Italia tutti ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021) 'Negli ultimi dueabbiamo somministrato circa 200 milaogni 24 ore'. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il Ministro della Salute , durante l'incontro con le Regioni. 'In Italia tutti ...

Advertising

msgelmini : L’Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera al vaccino di Johnson & Johnson. Una bellissima notizia, che ci… - fanpage : Il Ministro Speranza rassicura sui #vaccini - Agenzia_Ansa : 'Negli ultimi due giorni abbiamo somministrato circa 200 mila dosi ogni 24 ore'. Lo ha detto, secondo quanto si app… - CarmenTucudean : @matteosalvinimi Perché Salvini non parla dei vaccini che uccidono? A lui va bene Speranza? - Giornaleditalia : Covid: Speranza, 'vaccini efficaci e sicuri, in ultimi 2 giorni 400mila dosi' -