Speranza ha firmato l’ordinanza | 10 Regioni in zona rossa

(Di venerdì 12 marzo 2021) Con il nuovo monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute da lunedì 15 marzo alcunecambiano colore, e passano nella fascia di rischio più alta. Il ministero della Salute hal'ordinanza che stabilisce il cambiamento di colore: scatta laper Lombardia, Piemonte, provincia autonoma Trento, Lazio, Friuli-Venzia Giulia, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto e Marche. Sulla Basilicata sarebbero in corso delle verifiche. Campania e Molise restano in arancione. Vedono un peggioramento della situazione, in senso più restrittivo anche Liguria, Valle D’Aosta, Calabria e Sicilia,gialle che da lunedì diventano arancioni. Nessuna variazione per Umbria e Abruzzo, che si trovavano già in fascia arancione. La Sardegna per il momento è l'unica Regione bianca. Le province di ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore da lunedì 8… - sergeeej21 : RT @laziocrazia: Il Ministro della Salute Speranza ha firmato ufficialmente l'ordinanza che decreta il passaggio della Lazio dalla zona gia… - alessansia_ : RT @laziocrazia: Il Ministro della Salute Speranza ha firmato ufficialmente l'ordinanza che decreta il passaggio della Lazio dalla zona gia… - Gianluca_2205 : @GiovaQuez ma Speranza ha perso la penna? O ha firmato e me la sono persa? - Night_Flyer_ : RT @laziocrazia: Il Ministro della Salute Speranza ha firmato ufficialmente l'ordinanza che decreta il passaggio della Lazio dalla zona gia… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza firmato

Il decreto è statodal premier Mario Draghi e per domani è prevista l'ordinanza del ministro per la salute Roberto. Zone gialle abolite in vista delle festività pasquali e si passerà ...Il Ministrohal'ordinanza che ha istituito, a partire da lunedì, la zona rossa per l'Emilia Romagna. ________ Ieri si è tenuta la riunione con la Regione Emilia Romagna per valutare lo stato di ...Regione Marche, Speranza ha emanato una nuova ordinanza: la regione da Lunedì sarà in zona rossa per due settimane, ecco tutte le regole ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo. Passano in area ...