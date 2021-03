Speranza e quel “dettaglio” nel curriculum che infastidisce “Libero”: «Ecco il modello Italia…» (Di venerdì 12 marzo 2021) «Grazie a tutti i medici specializzandi del nostro Paese che hanno unitariamente sottoscritto l’intesa con governo e regioni per partecipare attivamente alla campagna di vaccinazione covid. È un altro passo avanti che ci rende più forti nella sfida decisiva dei prossimi mesi». Così ha scritto il ministro della Salute Roberto Speranza qualche giorno fa. Ma la verità è che gli Italiani sono esausti, esasperati, svuotati di ogni forma di fiducia. A distanza di un anno i cittadini si ritrovano ancora chiusi dentro casa, col ricordo sbiadito della vita sociale che non ci appartiene più da tempo. A mettersi di traverso anche il lotto di dosi di AstraZeneca ritirato in Italia, che ancora una volta ha diviso l’opinione degli scienziati. Per questa ragione la bozza del piano vaccini volta a sostituire il vecchio, poco efficace, fatto di primule e interminabili code, non è ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 marzo 2021) «Grazie a tutti i medici specializzandi del nostro Paese che hanno unitariamente sottoscritto l’intesa con governo e regioni per partecipare attivamente alla campagna di vaccinazione covid. È un altro passo avanti che ci rende più forti nella sfida decisiva dei prossimi mesi». Così ha scritto il ministro della Salute Robertoqualche giorno fa. Ma la verità è che gli Italiani sono esausti, esasperati, svuotati di ogni forma di fiducia. A distanza di un anno i cittadini si ritrovano ancora chiusi dentro casa, col ricordo sbiadito della vita sociale che non ci appartiene più da tempo. A mettersi di traverso anche il lotto di dosi di AstraZeneca ritirato in Italia, che ancora una volta ha diviso l’opinione degli scienziati. Per questa ragione la bozza del piano vaccini volta a sostituire il vecchio, poco efficace, fatto di primule e interminabili code, non è ...

Advertising

romacentr0 : RT @vlavivlava: “Non avere più niente da attendere significa anche non sperare. [...] La speranza ci porta ad agire, è quel movimento inter… - Claudia52044112 : RT @ngiocoli: prioritariamente. Circa 2,2 mln di persone. Ma da dove venga quel numero non si sa. Potreste gentilmente chiedere al ministro… - essereessere : RT @vlavivlava: “Non avere più niente da attendere significa anche non sperare. [...] La speranza ci porta ad agire, è quel movimento inter… - Paroledipaola : RT @nunziapenelope: “Quel giorno che Guerini, Zanda e Speranza...”. Fabio Martini, su @LaStampa, ricostruisce l’epopea della varie “congiur… - nunziapenelope : “Quel giorno che Guerini, Zanda e Speranza...”. Fabio Martini, su @LaStampa, ricostruisce l’epopea della varie “con… -