Speranza anticipa le misure | da lunedì le zone gialle diventano arancioni

Advertising

giomo2 : RT @globalistIT: Le anticipazioni del Ministro Speranza: ecco cosa si prevede #coronavirus - globalistIT : Le anticipazioni del Ministro Speranza: ecco cosa si prevede #coronavirus - clikservernet : De Luca anticipa Speranza e annuncia la Campania zona rossa - Noovyis : (De Luca anticipa Speranza e annuncia la Campania zona rossa) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza anticipa

dovrebbe firmare le ordinanze dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto legge e le misure scatteranno da lunedì: in zona rossa si andrà dunque con un Rt superiore a 1,25 nel valore ...Intanto la bozza circolantetutte le nuove restrizioni che saranno varate dal consiglio ... ribadisce il ministro della Salute Robertoal termine di una giornata in cui ha prima ...Il resto d'Italia vira verso il rosso. Unica eccezione la Sardegna che rimane zona bianca. Zona rossa totale i giorni di Pasqua, tranne le zone bianche ...Il ministro della Salute Roberto Speranza ha anticipato alcune norme anti Covid che entreranno in vigore da lunedì 15 marzo fino al prossimo 6… Leggi ...