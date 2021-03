SPAL-Entella 0-0: pareggio al Mazza di Ferrara (Di sabato 13 marzo 2021) SPAL-Entella 0-0. Al Paolo Mazza di Ferrara pareggio a reti bianche tra SPAL ed Entella nella gara valida per la 28° giornata di campionato di Serie B. Cos’è successo nel primo tempo? L’Entella va vicinissima al vantaggio al 17? con Koutsoupias che prova il tiro a pochi metri dalla porta, ma ci pensa Vicari a salvare la situazione con un intervento miracoloso. Al 24? altra occasione per gli ospiti con Schenetti che tenta una girata che termina di poco alta. Due minuti dopo ci prova la SPAL con Sernicola che colpisce di testa, ma la palla lambisce il palo. Al 29? Borra si supera parando l’incornata da posizione ravvicinata di Sala e salva l’Entella da un vantaggio praticamente certo. Passano 7 minuti e Schenetti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021)0-0. Al Paolodia reti bianche traednella gara valida per la 28° giornata di campionato di Serie B. Cos’è successo nel primo tempo? L’va vicinissima al vantaggio al 17? con Koutsoupias che prova il tiro a pochi metri dalla porta, ma ci pensa Vicari a salvare la situazione con un intervento miracoloso. Al 24? altra occasione per gli ospiti con Schenetti che tenta una girata che termina di poco alta. Due minuti dopo ci prova lacon Sernicola che colpisce di testa, ma la palla lambisce il palo. Al 29? Borra si supera parando l’incornata da posizione ravvicinata di Sala e salva l’da un vantaggio praticamente certo. Passano 7 minuti e Schenetti ...

