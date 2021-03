Sono 12 le regioni che saranno zona rossa da lunedì. Fra esse anche Lazio e Lombardia (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo quanto si apprende, saranno ben 12 le regioni italiane che rimarranno o passeranno in zona rossa. Fontana: “La Lombardia sarà zona rossa. Mi auguro che sia l’ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini”. Più di metà regioni italiane saranno dalla settimana prossima in zona rossa. Questo è quanto emerge da alcune indiscrezioni provenienti dalla riunione L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 12 marzo 2021) Secondo quanto si apprende,ben 12 leitaliane che rimarranno o passeranno in. Fontana: “Lasarà. Mi auguro che sia l’ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini”. Più di metàitalianedalla settimana prossima in. Questo è quanto emerge da alcune indiscrezioni provenienti dalla riunione L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Sono contrario a chiusure generalizzate. Dove il rischio è elevato, è chiaro che diritto alla vita e alla… - Pontifex_it : La risposta alla guerra non è un’altra guerra, la risposta alle armi non sono altre armi. La risposta è la fraterni… - fattoquotidiano : Vaccini ai disabili, ora il governo chiede che siano prioritari: finora le Regioni sono andate in ordine sparso. Di… - lbianchetti : @alexfuse Non voglio saperlo. Sono titolati in alcune regioni comunque. - mitchLAURENZANA : @lucianoghelfi Ah, ma sono le stesse Regioni che fino a due mesi fa non sarebbero state d'accordo. Molto bene. Che… -