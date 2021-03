Sondaggio, secondo il 56% dei votanti, sia Milan che Roma si qualificheranno ai quarti di Europa League (Di sabato 13 marzo 2021) Europa League: secondo voi, Milan e Roma si qualificheranno entrambe ai quarti? Sì, entrambe (56%) Solo la Roma (41%) Solo il Milan (1%) Nessuna delle due (1%) Foto: Twitter Uefa Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021)voi,sientrambe ai? Sì, entrambe (56%) Solo la(41%) Solo il(1%) Nessuna delle due (1%) Foto: Twitter UefaL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

pulcinella77 : Sondaggio Secondo voi @Chiariello_CS che ha visto Cavani in hotel saprà anche chi è il nuovo allenatore del Napoli… - gabrielecatania : Secondo un recentissimo sondaggio IPSOS per ITV Movie (11/3), per il 46% degli intervistati il tandem Letta-Conte h… - cippiriddu : Sondaggio così. Ma secondo voi alla fine Harry e Meghan - TitiCasati : RT @mariamacina: Secondo un sondaggio commissionato da “Agora’”, Bonaccini viene indicato come il preferito per la carica di segretario Pd,… - swarkles126 : sondaggio ma secondo voi alla vostra migliore amica, anche se è la persona di cui vi fidate ciecamente e non vi tra… -