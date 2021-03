Sondaggi politici elettorali oggi 12 marzo 2021: forte calo per il Pd, balzo in avanti per M5s (Di venerdì 12 marzo 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 12 marzo 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – Il Movimento Cinque Stelle guadagna quasi due punti e arriva al 16,2 per cento, mentre il Pd perde un punto e mezzo, scendendo al 17,6 per cento. È quanto emerge dalla Supermedia settimanale Agi/Youtrend, che confronta i dati dei Sondaggi di questa settimana con quelli del 25 febbraio. A segnare il cambio di passo, l’individuazione (ancora non ufficializzata) di Conte come leader M5s e le dimissioni di Zingaretti dalla guida del Pd, e l’incertezza verso la futura leadership del partito. Per quanto riguarda il centrodestra, la Lega di Matteo Salvini segna una lieve flessione al 23,3 per cento, mentre Fratelli d’Italia ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021)12– Il Movimento Cinque Stelle guadagna quasi due punti e arriva al 16,2 per cento, mentre il Pd perde un punto e mezzo, scendendo al 17,6 per cento. È quanto emerge dalla Supermedia settimanale Agi/Youtrend, che confronta i dati deidi questa settimana con quelli del 25 febbraio. A segnare il cambio di passo, l’individuazione (ancora non ufficializzata) di Conte come leader M5s e le dimissioni di Zingaretti dalla guida del Pd, e l’incertezza verso la futura leadership del partito. Per quanto riguarda il centrodestra, la Lega di Matteo Salvini segna una lieve flessione al 23,3 per cento, mentre Fratelli d’Italia ...

