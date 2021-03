Sondaggi elettorali EMG | il balzo del 3 | 2% del Movimento 5 Stelle

(Di venerdì 12 marzo 2021) Nelle ultime settimane, dopo l’inizio del governo Draghi, sono due gli avvenimenti politici di maggior rilievo, e sono entrambi nel campo dell’alleanza giallo-rossa. Da un lato vi è la discesa in campo di Conte come leader del, dall’altra le dimissioni di Zingaretti da segretario del PD. È per questo che i maggiori movimenti nelle intenzioni di voto di questa settimana secondo idi EMG riguardano proprio questi due partiti. Ma sono movimenti di segno opposto. Ilinfatti ha una poderosa crescita, di ben il 3,2% in una settimana, dal 14% al 17,2%. Si tratta appunto dell’effetto Conte. Allo stesso tempo il PD scende dell’1,8% arrivando al 17,5%. Si tratta di un record negativo negli ultimi due anni. Sicuramente vi è un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi elettorali

'Per la prima volta si registrano delle variazioni importanti '. Lorenzo Pregliasco , di YouTrend, presenta in diretta da Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7 , la supermedia deidella settimana del 12 marzo . Le 'variazioni' che sottilinea il sondaggista, è davvero raro vedere in così poco tempo, riguardano soprattutto il Pd e il Movimento 5 stelle. Se la ..., Pd in calo, balzo M5s M5S guadagna quasi due punti, Pd perde un punto e mezzo nei. Pesa il doppio effetto dell'incoronazione (sia pur non ancora ufficiale) di Giuseppe Conte a leader Movimento 5 Stelle e delle dimissioni di Zingaretti da segretario del Partito ...Angela Merkel sta perdendo autorevolezza. La sorveglianza all'AfD ha fatto discutere. Lo scandalo mascherine ha frantumato la Cdu.Focus Marketing ha condotto un indagine su un campione di 1000 cittadini per scoprire come si muove il gradimento tra i candidati di Battipaglia ed Eboli.