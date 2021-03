«Sky Rojo» su Netflix: uscita, cast, trama. Tutto sulla nuova serie spagnola che sa di Tarantino (Di venerdì 12 marzo 2021) C'è anche Sky Rojo tra le serie Netlfix in uscita a marzo e nel filone degli show action ideati da Álex Pina. Sì, per l'autore de La Casa di Carta, di cui si attende la quinta e ultima parte, il treno d'oro di Netflix continua a correre. Ormai è quasi superfluo ricordare che il successo de La Casa de Papel, produzione spagnola, sia legato alla sua distribuzione sulla piattaforma streaming, con una sorte simile anche per Vis a vis – Il prezzo del riscatto, altra serie spagnola firmata da Pina, che ha trovato nuova vita grazie a Netflix. L'autore si è poi cimentato con White Lines e adesso lancia un'altra serie, Sky Rojo appunto. Questa volta, la scenggiatura è firmata in tandem con ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 marzo 2021) C'è anche Skytra leNetlfix ina marzo e nel filone degli show action ideati da Álex Pina. Sì, per l'autore de La Casa di Carta, di cui si attende la quinta e ultima parte, il treno d'oro dicontinua a correre. Ormai è quasi superfluo ricordare che il successo de La Casa de Papel, produzione, sia legato alla sua distribuzionepiattaforma streaming, con una sorte simile anche per Vis a vis – Il prezzo del riscatto, altrafirmata da Pina, che ha trovatovita grazie a. L'autore si è poi cimentato con White Lines e adesso lancia un'altra, Skyappunto. Questa volta, la scenggiatura è firmata in tandem con ...

