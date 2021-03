(Di venerdì 12 marzo 2021)significa saponi, make up occhi e soprattutto creme viso: sono i nuovi must have della bellezza in tempi di pandemia. A confermarlo, l’ultima indagine congiunturale di Cosmetica Italia relativa al secondo semestre 2020, che sottolinea come l’emergenza Coronavirus abbia acceso i riflettori sulla, modificando ledei consumatori. Ridotte le vendite dei rossetti, le attenzioni delle donne si sono concentrate sulla cura della pelle del viso, sottoposta allo stress da mascherina., ledellaguarda le foto ...

zazoomblog : Skincare di primavera 2021: nuove abitudini e novità di stagione - #Skincare #primavera #2021: #nuove - GueliMarianna : Oggi #skincare #radiofrequenza viso e #extensionsopracciglia per il mio doctor @giacomourtis. Prepariamo il viso a… -

Il mix di trend proposti sulle passerelle delle collezioniEstate 2021 e dal potentissimo ... Makeup o? Il fondotinta è perfezionante ma invisibile This content is imported from ...Può un odore fare luce? È la promessa che fanno le novità profumo di questa, che attraverso bouquet di note floreali e avvolgenti vogliono irradiare chi le indossa ... è comeper la ...Nuovi colorati inizi, finalmente. Marzo segna un anno, ahimé, dall'inizio della pandemia e mai come in questo mese è importante prendersi tempo per se stessi in un invito alla riflessione, alla stesur ...Può un odore fare luce? È la promessa che fanno le novità profumo per questa primavera: vogliono trasmettere emozioni positive e illuminare ...