Siviglia-Real Betis (domenica H 21.00): formazioni, quote, pronostici. Scontro attesissimo tra le due anime della città (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Siviglia ha 48 punti, ha fatto una stagione complessivamente molto buona ma ora vive un momento difficile: due sconfitte consecutive in campionato, l’eliminazione patita in Champions contro il Dortmund e soprattutto la rimonta subita dal Barcellona in Copa del Rey, che priva i ragazzi di Lopetegui della possibilità di giocarsi una finale che sembrava InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilha 48 punti, ha fatto una stagione complessivamente molto buona ma ora vive un momento difficile: due sconfitte consecutive in campionato, l’eliminazione patita in Champions contro il Dortmund e soprattutto la rimonta subita dal Barcellona in Copa del Rey, che priva i ragazzi di Lopeteguipossibilità di giocarsi una finale che sembrava InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Siviglia-Real Betis (domenica H 21.00): formazioni, quote, pronostici. Scontro - MarcoYera : @ZiROMELU Un interista la rivalità la sente solo con Juve e Milan. I tifosi del Real, ad esempio, se ne fregano se… - WhxteCOD : @ZiROMELU A mio fratello ho sempre detto preferisco giocare contro una squadra di premier che squadre fisiche tipo… - footlook_real : In #ChampionsLeague fuori #Juve #Barca e #Siviglia; a rischio #AtleticoMadrid e #Lazio In #EuropaLeague troviamo… - NandoPiscopo1 : @maxpower_real @Teo__Visma Ne ha fatti comunque 3/4 in questa Champions Solo una settimana fa contro il Siviglia… -