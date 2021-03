Singapore Airlines | la prima app Travel Pass

(Di venerdì 12 marzo 2021) Lainventa un’applicazione per velocizzare i tempi burocratici legati alla pandemia.

... su una delle rotte di lungo raggio che, prima del Covid, era tra le più importanti del mondo, la- Londra, con. Una "app" per volare in sicurezza "Il Travel pass è un ...Il prossimo 15 marzo Iata Travel Pass farà il suo debutto nei sistemi disulla rotta trae Londra. Si tratta di un test che andrà avanti fino al 28 marzo. Il Travel Pass promosso dalla Iata consentirà la visualizzazione e l'autenticazione dei ...Singapore Airlines: l'aereo porto internazionale, sarà la prima compagnia al mondo a testare l'app mobile Travel Pass per i passeggieri.All Nippon Airways testerà lo Iata Travel Pass: la compagnia aerea giapponese si aggiunge così alle altre dell'area Asia-Pacifico che hanno già dato la loro disponibilità a sperimentare la app ...