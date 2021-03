Simy supera Martins | miglior marcatore nigeriano in una singola stagione

Advertising

DiMarzio : #LazioCrotone | #Simy supera #Martins: il dato -

Ultime Notizie dalla rete : Simy supera

Calciomercato.com

La Lazioa fatica per 3 - 2 il Crotone fanalino di coda nell'anticipo della 27ª giornata di Serie A.con una doppietta risponde per due volte alle reti dei biancocelesti firmate da Milinkovic - ...Nwankwoha superato Obafemi Martins come miglior marcatore nigeriano in una singola stagione di Serie ...Dopo due sconfitte consecutive in campionato contro Bologna e Juventus la Lazio rialza la testa superando 3-2 il Crotone ultimo in classifica nell’anticipo della 27esima giornata del campionato di Ser ...Nwankwo Simy ha superato Obafemi Martins come miglior marcatore nigeriano in una singola stagione di Serie A. Nwankwo Simy meglio di Obafemi Martins. Con le due reti segnate allOl ...