Simone Inzaghi dopo il 3-2 al Crotone: “Vittoria sofferta ma che volevamo a tutti i costi. Bayern? Andremo lì per fare la partita” (Di venerdì 12 marzo 2021) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha commentato così, ai microfoni di Sky Sport, la Vittoria contro il Crotone: “È una Vittoria che volevamo a tutti i costi, abbiamo perso con Bologna, Juventus, Bayern e Inter. Dovevamo fare meglio, ci mancano i tre punti di Bologna, ma abbiamo abituato bene tutti negli ultimi anni. È stata una Vittoria sofferta, la squadra ha buttato il cuore oltre l’ostacolo“. Sulla prestazione: “Ho visto la solita Lazio. Il secondo gol è una palla di ripartenza su calcio d’angolo, fares deve accompagnare l’uomo sul fondo. Sono disattenzioni. I cambi ci hanno aiutato, abbiamo vinto una gara importante“. Su Immobile: “Ci sono per ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021), tecnico della Lazio, ha commentato così, ai microfoni di Sky Sport, lacontro il: “È unache, abbiamo perso con Bologna, Juventus,e Inter. Dovevamomeglio, ci mancano i tre punti di Bologna, ma abbiamo abituato benenegli ultimi anni. È stata una, la squadra ha buttato il cuore oltre l’ostacolo“. Sulla prestazione: “Ho visto la solita Lazio. Il secondo gol è una palla di ripartenza su calcio d’angolo,s deve accompagnare l’uomo sul fondo. Sono disattenzioni. I cambi ci hanno aiutato, abbiamo vinto una gara importante“. Su Immobile: “Ci sono per ...

