Simona Ventura amarcord, dedica speciale: “ci sei stata sempre” (Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Simona Ventura continua a sorprende e questa volta lo scatto amarcord fa commuovere i suoi tantissimi fan, dolce dedica: “ci sei stata sempre“ Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione, Simona Ventura ha deciso di pubblicare un meraviglioso scatto amarcord commuovendo tutti i suoi seguaci: “ci sei sempre stata“. Come in Leggi su youmovies (Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.continua a sorprende e questa volta lo scattofa commuovere i suoi tantissimi fan, dolce: “ci sei“ Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione,ha deciso di pubblicare un meraviglioso scattocommuovendo tutti i suoi seguaci: “ci sei“. Come in

Advertising

trash_italiano : ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - tvsorrisi : Simona Ventura è positiva al Covid e non sarà presente al Festival #Sanremo2021 - megantee9 : RT @nick_fatato: qui per dirvi che il 31 marzo su Rai2 inizia il nuovo programma di simona ventura #canzonesegreta - soloversacexme : RT @nick_fatato: qui per dirvi che il 31 marzo su Rai2 inizia il nuovo programma di simona ventura #canzonesegreta - Luca_zone : RT @nick_fatato: qui per dirvi che il 31 marzo su Rai2 inizia il nuovo programma di simona ventura #canzonesegreta -