Sibilia (M5s): "Entro sabato tutto il personale operante in Irpinia sarà immunizzato" (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti"Entro la giornata di domani – sabato 12 marzo 2021 – tutto il personale delle Forze dell'ordine e del Pubblico Soccorso in servizio nel territorio irpino sarà immunizzato dal Covid19, per un totale di 2021 operatori". Cosi il Sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, nel commentare l'andamento della campagna vaccinale rivolta alle Forze dell'Ordine in servizio ad Avellino e provincia, partita lunedì scorso nelle sedi dedicate dei Poli ospedalieri di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. Nello specifico- afferma l'esponente di Governo- il piano vaccini in Irpinia coinvolge 472 agenti della Polizia di Stato guidata dal Questore Maurizio Terrazzi, 747 Carabinieri dell'Arma agli ordini del Comandante Luigi Bramati, 220 ...

