Si va verso l'Italia rossa: da lunedì 16 regioni a rischio chiusura (Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi alle 11:30 è convocata la riunione del Consiglio dei Ministri per decidere le nuove misure di contrasto al Covid - 19. Nonostante non vi sia ancora alcuna comunicazione ufficiale, è molto ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi alle 11:30 è convocata la riunione del Consiglio dei Ministri per decidere le nuove misure di contrasto al Covid - 19. Nonostante non vi sia ancora alcuna comunicazione ufficiale, è molto ...

Advertising

matteosalvinimi : ??Una buona notizia. L'anticorpo monoclonale, prodotto da GSK nello stabilimento di Parma, ha mostrato una riduzione… - Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto 'in bilico'. Assessore in Emilia Romagna: mi aspetto tutta la regi… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Quasi tutta Italia verso la zona rossa o arancione dal 15 marzo: solo 4 regioni nelle fasce basse. Le… - L1C1L1C1 : RT @matteosalvinimi: ??Una buona notizia. L'anticorpo monoclonale, prodotto da GSK nello stabilimento di Parma, ha mostrato una riduzione de… - Mariann14387366 : RT @Agenzia_Ansa: Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto e il Lazio 'in bilico' Zaia, siamo sul filo del rasoio. Assessore in Emi… -