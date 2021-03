Si mette male per Renzi: accerchiato da Conte e Letta, due nemici giurati a capo di M5S e Pd (Di venerdì 12 marzo 2021) Dunque, alla fine Letta dice sì e accetta di candidarsi a successore di Zingaretti alla guida del Pd. E i retroscenisti più accaniti si spingono a intravedere possibili ritorni di figliol prodighi alla casa madre in Largo del Nazareno. I può quotati per un rientro rapido e indolore sarebbero, a detta degli analisti esperti, Bersani – di cui Letta fu il vice – e Roberto Speranza. Entrambi transfughi dal Pd che si sono ritrovati sotto il vessillo un po’ logoro e sfilacciato di Articolo 1-Mpd. Tutti e due accomunati tra di loro e a Enrico Letta da un minimo comune multiplo: il risentimento per quell’addio ai dem – o al governo Conte nel caso di Speranza – per colpa di Renzi. Lo stesso motivo che poi è quello che allontana l’ipotesi di un riavvicinamento del leader di Italia Viva al Partito ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Dunque, alla finedice sì e accetta di candidarsi a successore di Zingaretti alla guida del Pd. E i retroscenisti più accaniti si spingono a intravedere possibili ritorni di figliol prodighi alla casa madre in Largo del Nazareno. I può quotati per un rientro rapido e indolore sarebbero, a detta degli analisti esperti, Bersani – di cuifu il vice – e Roberto Speranza. Entrambi transfughi dal Pd che si sono ritrovati sotto il vessillo un po’ logoro e sfilacciato di Articolo 1-Mpd. Tutti e due accomunati tra di loro e a Enricoda un minimo comune multiplo: il risentimento per quell’addio ai dem – o al governonel caso di Speranza – per colpa di. Lo stesso motivo che poi è quello che allontana l’ipotesi di un riavvicinamento del leader di Italia Viva al Partito ...

