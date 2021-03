Si decide il futuro di Cristiano Ronaldo: la richiesta della Juventus per lasciare partire il portoghese (Di venerdì 12 marzo 2021) Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora molto incerto ma sembra lontano dalla Juventus. Non sono mancate le critiche nei confronti del calciatore bianconero, reduce da due prestazioni veramente deludenti agli ottavi di Champions League contro il Porto. La stagione della squadra di Andrea Pirlo può essere considerata negativa, in campionato è lontanissima dalla vetta della classifica occupata dall’Inter mentre in Champions League è uscita agli ottavi di finale contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. La dirigenza non è sicuramente soddisfatta del rendimento, la posizione dell’allenatore non è al momento a rischio, mentre si sta programmando una rivoluzione della rosa. Insulti pesantissimi dallo speaker del Porto: “Juve ladra, ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 12 marzo 2021) Ildiè ancora molto incerto ma sembra lontano dalla. Non sono mancate le critiche nei confronti del calciatore bianconero, reduce da due prestazioni veramente deludenti agli ottavi di Champions League contro il Porto. La stagionesquadra di Andrea Pirlo può essere considerata negativa, in campionato è lontanissima dalla vettaclassifica occupata dall’Inter mentre in Champions League è uscita agli ottavi di finale contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. La dirigenza non è sicuramente soddisfatta del rendimento, la posizione dell’allenatore non è al momento a rischio, mentre si sta programmando una rivoluzionerosa. Insulti pesantissimi dallo speaker del Porto: “Juve ladra, ...

