Serie B | SPAL-Virtus Entella | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il venerdì diB apre ufficialmente la 28a giornata di campionato cadetto. Sul manto erboso dell’impianto sportivo del Paolo Mazza di Ferrara, i padroni di casa di Pasquale Marino ospitano la compagine guidata da Vincenzo Vivarini in una gara fondamentale per gli obiettivi stagionali di entrambe le società. La, attualmente all’ottavo posto in classifica, ha incamerato sei punti nelle ultime cinque partite in virtù di una vittoria, tre pareggi ed una sconfitta ed i pretendenti ad un posto nei playoff tenteranno di rafforzare la loro piazza. La, invece, vive una situazione quasi disperata: ultima in graduatoria con 20 punti, la zona playout è distante otto lunghezze e la “missione salvezza” sembra davvero essersi irrimediabilmente compromessa con i soli tre punti conquistati nelle ultime cinque ...