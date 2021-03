Serie B, Entella-Cremonese anticipata alle ore 16 (Di venerdì 12 marzo 2021) Come annunciato dalla Lega di Serie B, il match tra Virtus Entella e Cremonese, valido per la decima giornata di ritorno di campionato e inizialmente in programma martedì 16 marzo alle ore 19 allo Stadio Comunale di Chiavari, sarà anticipato alle ore 16. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Come annunciato dalla Lega diB, il match tra Virtus, valido per la decima giornata di ritorno di campionato e inizialmente in programma martedì 16 marzoore 19 allo Stadio Comunale di Chiavari, sarà anticipatoore 16. SportFace.

Advertising

Leccezionaleit : Serie B, stasera due anticipi della 28ª giornata. Cittadella-Pisa alle 19:00 e SPAL-Entella alle 21:00 interessano… - sportli26181512 : Serie B: cambio di orario per Entella-Cremonese: La Lega B comunica che la gara tra Virtus Entella e...… - serieB123 : Diretta Spal-Entella alle 21, probabili formazioni. Dove vederla in tv - TUTTOB1 : Serie B, Spal-V.Entella: le probabili formazioni - sportli26181512 : Diretta Spal-Entella alle 21, probabili formazioni. Dove vederla in tv: Segui live su -