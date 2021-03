Serie B DAZN 28a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie DAZN

TUTTO mercato WEB

In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma(anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tutte le partite del campionato diB per ogni ...Nuovo round in vista per le offerte di Sky ealla LegaA per i diritti tv del campionato nel triennio 2021/24. Andrà in scena infatti martedì 16 marzo in videoconferenza una nuova assemblea dei 20 club per decidere sulle proposte ...28a giornata per la Serie BKT [abbonati da qui a DAZN] . Su DAZN riparte anche Zona Gol, il programma interamente dedicato alla Serie BKT che ...Si continua a discutere della gara d'assegnazione dei diritti tv della Serie A 2021-24, c'è anche l'ipotesi di uno spacchettamento.