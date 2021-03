Serie B, Cittadella-Pisa: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di venerdì 12 marzo 2021) Match fondamentale nella corsa ai playoff che si svilupperanno alla fine della regular season di Serie B. La 28a giornata di campionato farà tappa al Tombolato, impianto sportivo in terra veneta, mettendo di fronte due formazioni che, esattamente come lo scorso anno, stanno dimostrando di poter abitare la parte alta della graduatoria cadetta con pieno merito. I padroni di casa del Cittadella di Roberto Venturato, attualmente settimini, non vivono un magic-moment: nelle ultime cinque giornate, infatti, sono riusciti ad incamerare soltanto cinque punti frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Gli ospiti del Pisa di Luca D’Angelo, al contrario, nelle ultime cinque sono sempre andati a punti mettendo a referto due vittorie e tre pareggi che li hanno proiettato a ridosso della zona playoff. Ecco le ultime da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Match fondamentale nella corsa ai playoff che si svilupperanno alla fine della regular season diB. La 28a giornata di campionato farà tappa al Tombolato, impianto sportivo in terra veneta, mettendo di fronte dueche, esattamente come lo scorso anno, stanno dimostrando di poter abitare la parte alta della graduatoria cadetta con pieno merito. I padroni di casa deldi Roberto Venturato, attualmente settimini, non vivono un magic-moment: nelle ultime cinque giornate, infatti, sono riusciti ad incamerare soltanto cinque punti frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Gli ospiti deldi Luca D’Angelo, al contrario, nelle ultime cinque sono sempre andati a punti mettendo a referto due vittorie e tre pareggi che li hanno proiettato a ridosso della zona playoff. Ecco le ultime da ...

Advertising

PEFIORENTINA : Friday’s Italian Calcio Serie A 14.00 Lazio 7th v Crotone 20th 19.45 Atalanta 5th v Spezia 15th Serie B… - tabellamercatob : Classifiche #SerieB Partite perse dopo essere andati in vantaggio 5 sconfitte per l'#Entella, 4 per la #Reggina… - infobetting : Cittadella-Pisa (venerdì 12 marzo, ore 19): formazioni, quote, pronostici - NickCecca : RT @TMW_radio: ??? DG @ascittadella73 a @StadioAperto: 'Il comunicato fake? Profonda tristezza e amarezza. #Cittadella? Con l'Empoli un punt… - StadioAperto : RT @TMW_radio: ??? DG @ascittadella73 a @StadioAperto: 'Il comunicato fake? Profonda tristezza e amarezza. #Cittadella? Con l'Empoli un punt… -