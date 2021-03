Serie B, cambio di orario per Virtus Entella-Cremonese (Di venerdì 12 marzo 2021) cambio di orario per la sfida fra Virtus Entella e Cremonese in programma martedì 16 marzo e valida per la decima giornata di ritorno del campionato. La gara, originariamente prevista alle ore 19, è stata anticipata alle ore 16. Lo ha reso noto la Lega di B con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Foto: Dazn L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021)diper la sfida frain programma martedì 16 marzo e valida per la decima giornata di ritorno del campionato. La gara, originariamente prevista alle ore 19, è stata anticipata alle ore 16. Lo ha reso noto la Lega di B con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Foto: Dazn L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

