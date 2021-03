Serie A, reazione Atalanta: un gran Pasalic e Muriel stendono lo Spezia. Ora testa al Real (Di venerdì 12 marzo 2021) L'Atalanta risponde presente dopo il ko con l'Inter e batte 3-1 lo Spezia al Gewiss Stadium. Alla Dea bastano 5 minuti per incanalare la partita sui binari positivi, ad inizio ripresa le reti di Pasalic e Muriel spaccano una partita molto equilibrata fino a quel momento. Il tris dell'Atalanta arriva ancora con Pasalic, nel finale a segno Piccolo per lo Spezia. Bella prova della squadra di Italiano che gioca un discreto primo tempo, complicando la vita all'Atalanta e concedendo il nulla. I gol di Pasalic e Muriel a cavallo tra il cinquantesimo e il sessantesimo tagliano però le gambe allo Spezia che reagisce quando è ormai è troppo tardi per riprendere la partita. La Dea ora può pensare totalmente alla ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) L'risponde presente dopo il ko con l'Inter e batte 3-1 loal Gewiss Stadium. Alla Dea bastano 5 minuti per incanalare la partita sui binari positivi, ad inizio ripresa le reti dispaccano una partita molto equilibrata fino a quel momento. Il tris dell'arriva ancora con, nel finale a segno Piccolo per lo. Bella prova della squadra di Italiano che gioca un discreto primo tempo, complicando la vita all'e concedendo il nulla. I gol dia cavallo tra il cinquantesimo e il sessantesimo tagliano però le gambe alloche reagisce quando è ormai è troppo tardi per riprendere la partita. La Dea ora può pensare totalmente alla ...

Advertising

ItaSportPress : Serie A, reazione Atalanta: un gran Pasalic e Muriel stendono lo Spezia. Ora testa al Real - - ForYouRoby : Per fortuna ho continuato a dare qualche possibilità a 'sta serie! La storia incomincia ad essere molto interessant… - occuparsid : @TNarello @Albe967 @gattotattoo @vfeltri Assurda è la serie di cazzate che sei riuscito a mettere in fila. -vaccina… - reyyvnyildiz : @CiciIanlove se fosse così, credo non si aspettassero una reazione così negativa dai turchi. in effetti nemmeno io… - paulolden1 : Ecco. Inotre farei notare: 30.015 casi che hanno sviluppato qualche tipo di reazione avversa sono lo 0.8% dei vacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie reazione PASALIC FA TRIS, L'ATALANTA NON PERDONA - ...storia dell'Atalanta non nasce soltanto con il duo Percassi - Gasperini ma è la somma di una serie ... La reazione c'è ed è tutta nel mancino di Marchizza che s'impenna e termina abbondantemente oltre il ...

Canzone Segreta: 5 cose da sapere sul nuovo show con Serena Rossi La sorpresa a Carlo Conti Il momento più atteso sarà dunque scoprire la reazione e le emozioni del ... Intanto si prepara alla seconda stagione di Mina Settembre : visti gli ottimi ascolti, la serie è ...

Serie A, reazione Atalanta: un gran Pasalic e Muriel stendono lo Spezia. Ora testa al Real ItaSportPress Si è chiusa la stagione dei Ticino Rockets Fine della corsa, e della stagione, per i Ticino Rockets, sconfitti anche in gara 2 della serie di pre-playoff al meglio delle tre partite contro il Visp. I vallesani hanno espugnato la BiascArena con ...

Serie B Femminile, domenica all’antistadio curi si giocherà Perugia-Brescia Domenica 14 marzo ore 11:30 presso antistadio Renato Curi, recupero della 15^ giornata Serie B Femminile fra AC Perugia Calcio e Brescia CF ...

...storia dell'Atalanta non nasce soltanto con il duo Percassi - Gasperini ma è la somma di una... Lac'è ed è tutta nel mancino di Marchizza che s'impenna e termina abbondantemente oltre il ...La sorpresa a Carlo Conti Il momento più atteso sarà dunque scoprire lae le emozioni del ... Intanto si prepara alla seconda stagione di Mina Settembre : visti gli ottimi ascolti, laè ...Fine della corsa, e della stagione, per i Ticino Rockets, sconfitti anche in gara 2 della serie di pre-playoff al meglio delle tre partite contro il Visp. I vallesani hanno espugnato la BiascArena con ...Domenica 14 marzo ore 11:30 presso antistadio Renato Curi, recupero della 15^ giornata Serie B Femminile fra AC Perugia Calcio e Brescia CF ...