Serie A | Atalanta-Spezia | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 12 marzo 2021) Corsa Champions League e lotta salvezza nell’anticipo che aprirà ufficialmente la 27a giornata del campionato di calcio diA. I padroni di casa dell’di Gian Piero Gasperini, battendo i rivali odierni, riconquisterebbero momentaneamente il quarto posto in classifica perso a favore della Roma dopo aver perso 1-0 al Giuseppe Meazza contro l’Inter di Antonio Conte. Nelle ultime cinque, la Dea ha vinto quattro gare perdendo solo contro i meneghini. Gli ospiti delloguidati da Vincenzo Italiano non attraverso un momento brillantissimo: dopo la clamorosa vittoria contro il Milan, la compagine ligure ha messo a referto due pareggi e due sconfitte. Ecco le ultime da, le, ile la ...

Advertising

Betpointnews : Stasera allo Gewiss Stadium il secondo match che apre la 27esima giornata di Serie A vedrà l'Atalanta di Gasperini… - ilveggente_it : ?? #SERIEA #Atalanta Vs #Spezia statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. ?? - sportli26181512 : #SerieA: tutte le #probabiliformazioni della 27ª giornata: Si parte oggi con le partite di Lazio e Atalanta, che po… - CorkScrew12 : RT @NicholasD_Altea: Amad #Diallo e Simon #Kjær hanno fatto i loro primi gol ufficiali con le rispettive maglie in #ManchesterUnitedMilan.… - SkySport : Probabili formazioni di Atalanta-Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Atalanta

I liguri devono raccogliere punti salvezza L 'ospita lo Spezia al Gewiss Stadium per la 27esima giornata del campionato diA . Dopo il ko di San Siro contro l'Inter, i bergamaschi ...A, 27esima giornata - Il programma completo Lazio - Crotone venerdì alle 15.00- Spezia venerdì alle 20.45 Sassuolo - Verona sabato alle 15.00 Benevento - Fiorentina sabato alle 18.00 ...Probabili formazioni Lazio-Crotone Probabili formazioni Atalanta-Spezia Probabili formazioni Sassuolo-Verona Probabili formazioni Benevento-Fiorentina Probabili formazioni Genoa-Udinese Probabili ...Lo Spezia questa sera scenderà in campo contro l'Atalanta in una sfida decisiva per la corsa salvezza. Italiano potrebbe pensare a qualche cambiamento tattico.