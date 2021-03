Serie A | Atalanta-Spezia | Gasperini sceglie Ilicic | nei liguri torna Nzola Le formazioni ufficiali

Advertising

ILOVEPACALCIO : #SerieA, #AtalantaSpezia: le formazioni ufficiali - tvfoot_net : ???? ATALANTA BERGAME ?? SPEZIA ?? 20h45 ?? Serie A TIM ?? Stade Atleti Azzurri d'Italia, Bergame #? #AtalantaSPE ?? Qu… - DiMarzio : #AtalantaSpezia, le scelte ufficiali degli allenatori - FADESBETS : ??Soccer?? ???? Italy. Serie A ???? Atalanta - Spezia Total Under 3.5 @ 1.55 ?? Amount: 2% - Mediagol : #SerieA, #Atalanta-#Spezia: Gasperini sceglie Ilicic, nei liguri torna Nzola. Le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Atalanta

LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel. All. Gasperini SPEZIA (4 - 3 - 3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, ...... COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv diSpezia sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l'esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata diA. Sarà dunque una ...La diretta TV di Atalanta-Spezia, partita valida per il 27º turno del campionato di Serie A 2020/21, sarà trasmessa su SKY Sport 1. La diretta dal Gewiss Stadium inizierà alle ore 20.45. Ricordiamo ...Il match tra Atalanta e Spezia è l’anticipo del venerdì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla. Nessuna tregua per il calcio italiano: dopo le sfide delle due italiane in ...