Selena Gomez | “Revelación” è il nuovo progetto in spagnolo della popstar da trenta milioni di stream

sce oggi dopo tanta attesa il nuovo EP della popstar mondiale Selena Gomez, intitolato "Revelación". Si tratta del primo progetto in lingua spagnola della cantante americana. Il progetto è stato anticipato da tre singoli di successo, il brano "De Una Vez" (https://www.youtube.com/watch?v=91VRyTvjoX4) che ha accumulato oltre 65 milioni di views su YouTube, il singolo "Baila Conmigo" in collaborazione con Rauw Alejandro e prodotto da Tainy (https://www.youtube.com/watch?v=h5WN3pkxPF0) e la collaborazione con DJ SNAKE intitolata "Selfish Love" (https://www.youtube.com/watch?v=gQG 2O9Bu6c). In totale su Spotify i tre brani hanno già realizzato oltre 135 milioni di stream ad oggi.

