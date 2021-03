Selena Gomez, ipotesi ritiro dalla musica: «Faccio un ultimo tentativo» (Di venerdì 12 marzo 2021) Il futuro di Selena Gomez potrebbe essere lontano dalla musica. Ad annunciarlo è lei stessa, in una lunga intervista concessa a Vogue US per la cover story di aprile: «È difficile suonare quando le persone non ti prendono sul serio», afferma l’artista statunitense. «A volte mi sono chiesta perché continui a farlo. Ero convita che “Lose You To Love Me” fosse la mia miglior canzone in assoluto, ma per qualcuno non era abbastanza». Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) Il futuro di Selena Gomez potrebbe essere lontano dalla musica. Ad annunciarlo è lei stessa, in una lunga intervista concessa a Vogue US per la cover story di aprile: «È difficile suonare quando le persone non ti prendono sul serio», afferma l’artista statunitense. «A volte mi sono chiesta perché continui a farlo. Ero convita che “Lose You To Love Me” fosse la mia miglior canzone in assoluto, ma per qualcuno non era abbastanza».

Ultime Notizie dalla rete : Selena Gomez Cardi B, prima donna rapper a conquistare il disco di diamante ... "Girls like You" dei Maroon 5 e "Taki Taki" di DJ Snake con Ozuna e Selena Gomez, per citarne alcuni. Nel 2020 torna sulle scene musicali con il brano WAP, dove duetta con Megan Thee Stallion, ...

Cardi B non vuole che Selena Gomez lasci la musica Cardi B ha letto l'intervista in cui Selena Gomez ha accennato a un suo possibile ritiro dalla musica, per concentrarsi più sulla recitazione e sul ruolo da produttrice. " È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti ...

Selena Gomez mostra un'anteprima del video del singolo Adiós Adiós è il nuovo brano estratto dall’album in uscita prossimamente. Nei mesi scorsi Selena Gomez ha ottenuto numerosi consensi con i primi singoli, ovvero De Una Vez, Baila Co ...

