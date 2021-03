"Secondo alcune voci...". Dramma-coronavirus per Mara Venier e Domenica In: rischia di saltare tutto (Di venerdì 12 marzo 2021) Un fulmine si abbatte su Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1. Un fulmine certo non a ciel sereno, in quest'epoca di pandemia. Il punto è che la trasmissione di Domenica 14 marzo è fortemente a rischio, insomma potrebbe non andare in onda dopo la scorsa puntata, quella del record di share, come da tradizione tutta dedicata al Festival di Sanremo che si era concluso soltanto da poche ore (oltre 6 milioni di telespettatori). Secondo quanto riporta TvBlog, infatti, il gruppo di lavoro di Domenica In "è venuto a contatto, nel corso del soggiorno sanremese della scorsa settimana, con una persona che poi è risultata positiva al Covid ovvero Pino Strabioli, che avrebbe preso il virus dopo aver lavorato con Gigi Marzullo, anch'esso risultato positivo al Covid", fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Un fulmine si abbatte suIn, il programma diin onda su Rai 1. Un fulmine certo non a ciel sereno, in quest'epoca di pandemia. Il punto è che la trasmissione di14 marzo è fortemente a rischio, insomma potrebbe non andare in onda dopo la scorsa puntata, quella del record di share, come da tradizione tutta dedicata al Festival di Sanremo che si era concluso soltanto da poche ore (oltre 6 milioni di telespettatori).quanto riporta TvBlog, infatti, il gruppo di lavoro diIn "è venuto a contatto, nel corso del soggiorno sanremese della scorsa settimana, con una persona che poi è risultata positiva al Covid ovvero Pino Strabioli, che avrebbe preso il virus dopo aver lavorato con Gigi Marzullo, anch'esso risultato positivo al Covid", fa ...

