“Se riaprono cinema e teatri perché gli stadi no?”. Gravina non s’è accorto che l’Italia è quasi in lockdown (Di venerdì 12 marzo 2021) Non è tanto il concetto in sé. E’ il timing. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, invitato in audizione dalla Commissione cultura e sport del Comune di Firenze, è tornato sul “tema a lui tanto caro”: la riapertura degli stadi. In un momento in cui si va verso l’Italia intera in zona rossa con i weekend e la Pasqua blindati, Gravina rilancia la sua vecchia battaglia. Tra l’altro usando un metro di paragone perdente già in partenza: perché cinema e teatri sì e gli stadi no? “Non mi sembra sia un grande pericolo, per la salute dei nostri tifosi, a far entrare 100 persone in impianti che ne possono contenere 500-1000, o a far entrare 10mila persone in stadi da 60mila, con il rispetto dei protocolli che abbiamo provato sul campo di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 marzo 2021) Non è tanto il concetto in sé. E’ il timing. Il presidente della Figc, Gabriele, invitato in audizione dalla Commissione cultura e sport del Comune di Firenze, è tornato sul “tema a lui tanto caro”: la riapertura degli. In un momento in cui si va versointera in zona rossa con i weekend e la Pasqua blindati,rilancia la sua vecchia battaglia. Tra l’altro usando un metro di paragone perdente già in partenza:sì e glino? “Non mi sembra sia un grande pericolo, per la salute dei nostri tifosi, a far entrare 100 persone in impianti che ne possono contenere 500-1000, o a far entrare 10mila persone inda 60mila, con il rispetto dei protocolli che abbiamo provato sul campo di ...

