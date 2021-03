Scuole paritarie, Ministro Bianchi ha firmato il decreto per riparto risorse: in totale 627.134.589 di euro (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto che definisce i criteri e i parametri per l’assegnazione del contributo destinato alle Scuole paritarie che quest’anno ammonta a 513.734.589 euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 marzo 2021) Ildell’Istruzione, Professor Patrizio, hailche definisce i criteri e i parametri per l’assegnazione del contributo destinato alleche quest’anno ammonta a 513.734.589. L'articolo .

