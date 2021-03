Scuole chiuse da lunedì per oltre 7 milioni di studenti: cosa cambia con le nuove zone rosse e arancioni (Di venerdì 12 marzo 2021) A distanza di anno dal primo lockdown, lunedì 15 marzo segnerà 9 studenti su 10 il ritorno alla Dad. Ma la didattica a distanza pone problemi non solo formativi, ma anche per i genitori. In loro ... Leggi su today (Di venerdì 12 marzo 2021) A distanza di anno dal primo lockdown,15 marzo segnerà 9su 10 il ritorno alla Dad. Ma la didattica a distanza pone problemi non solo formativi, ma anche per i genitori. In loro ...

Advertising

carlaruocco1 : Tutto il paese sta scivolando in zona rossa. Tutte le scuole chiuse, sacrifici in arrivo, Pasqua sepolti in casa. N… - AzzolinaLucia : La Campania va in zona rossa. Chi dice che la responsabilità è delle scuole sa che in quella regione sono praticame… - DSantanche : Siamo alla 3ondata, l'ennesima che travolgerà tutto. Chiuse le scuole, falliscono le imprese, i sanitari ancora sol… - Gio06Q : RT @valy_s: Il gov. #Draghi mette in #ZonaRossa 12 Regioni Inasprisce le misure: in rosso CHIUSE TUTTE LE SCUOLE. I MINORI sono SACRIFICABI… - AriannaEnea : RT @valy_s: Il gov. #Draghi mette in #ZonaRossa 12 Regioni Inasprisce le misure: in rosso CHIUSE TUTTE LE SCUOLE. I MINORI sono SACRIFICABI… -