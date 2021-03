Scopri perché bere tè può fare bene al tuo cuore

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 12 marzo 2021) Se ogni tanto ti va una tazza di tè, sappi che non è affatto una cattiva idea, dal punto di vista della salute. Soprattutto considerando ilssere del tuo. In effetti gli scienziati hanno scoperto nuovi aspetti del tè che potrebbero rivelarsi preziosi per il controllo della pressione alta. I ricercatori hanno trovato infatti che certi composti presenti sia nel tè nero che in quello verde aiutano a rilassare le pareti dei vasi sanguigni attivando delle particolari proteine sulle medesime. I flavonoidi di tipo catechinoide contenuti nel tè attivano uno specifico tipo di proteina a canale ionico chiamata KCNQ5, che si trova nella muscolatura liscia che avvolge i vasi sanguigni. Altri studi precedenti avevano già suggerito che le catechine del tè attivano la KCNQ5: adesso questa nuova ricerca dell’Università della California sembra ...