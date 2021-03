Scoppia incendio sulla Msc Lirica, tutti in salvo: le cause (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Nunziati Una nave da crociera di Msc è stata investita da un vasto incendio, divampato improvvisamente a bordo nel pomeriggio, mentre si trovava nel porto dell’isola greca di Corfù. Come riporta il Corriere della Sera, si tratta dell’imbarcazione “Lirica”, una delle più anziane della flotta della compagnia. Ancora non sono chiare le cause dell’incendio, nell’incidente non Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Nunziati Una nave da crociera di Msc è stata investita da un vasto, divampato improvvisamente a bordo nel pomeriggio, mentre si trovava nel porto dell’isola greca di Corfù. Come riporta il Corriere della Sera, si tratta dell’imbarcazione “”, una delle più anziane della flotta della compagnia. Ancora non sono chiare ledell’, nell’incidente non Improntaunika.it - Upday News.

