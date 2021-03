Sci alpino, startlist Slalom Are 13 marzo: orari, tv, programma, streaming, pettorali italiane (Di venerdì 12 marzo 2021) Si chiude un altro fine settimana di gare per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino femminile: domani, sabato 13 marzo, si terrà ad Are, in Svezia, uno Slalom speciale. La prima manche scatterà alle ore 10.30 e saranno al cancelletto 51 partecipanti, in rappresentanza di 17 Paesi. Inversione delle migliori trenta dalle ore 13.45. Due le rappresentanti dell’Italia in gara, ovvero Irene Curtoni e Martina Peterlini. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. Ricordiamo poi che Eurosport è ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Si chiude un altro fine settimana di gare per quanto concerne la Coppa del Mondo di scifemminile: domani, sabato 13, si terrà ad Are, in Svezia, unospeciale. La prima manche scatterà alle ore 10.30 e saranno al cancelletto 51 partecipanti, in rappresentanza di 17 Paesi. Inversione delle migliori trenta dalle ore 13.45. Due le rappresentanti dell’Italia in gara, ovvero Irene Curtoni e Martina Peterlini. Tutte le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la direttasarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in. Ricordiamo poi che Eurosport è ...

