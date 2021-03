Sci alpino, a Kranjska Gora prosegue il duello Pinturault-Odermatt. L’Italia spera con De Aliprandini e Vinatzer (Di venerdì 12 marzo 2021) La due giorni di Saalbach ha clamorosamente riaperto la lotta tra Alexis Pinturault e Marco Odermatt per la Coppa del Mondo. Lo svizzero si presenta a Kranjska Gora con solo 81 punti da recuperare al transalpino, che comunque può riallungare in questo weekend sloveno. In programma ci sono, infatti, un gigante ed uno slalom e proprio tra i pali stretti il francese può costruire l’allungo decisivo. Sicuramente Pinturault dovrà essere molto bravo a gestire la pressione, anche perchè prima di Saalbach sembravano davvero non esserci dubbi sul vincitore, mentre adesso la Coppa è ancora in bilico. Merito certamente di un Odermatt strepitoso in velocità, capace anche di tornare a vincere in superG dopo quasi due anni dall’ultima volta. La battaglia tra i due, però, si sposta ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) La due giorni di Saalbach ha clamorosamente riaperto la lotta tra Alexise Marcoper la Coppa del Mondo. Lo svizzero si presenta acon solo 81 punti da recuperare al trans, che comunque può riallungare in questo weekend sloveno. In programma ci sono, infatti, un gigante ed uno slalom e proprio tra i pali stretti il francese può costruire l’allungo decisivo. Sicuramentedovrà essere molto bravo a gestire la pressione, anche perchè prima di Saalbach sembravano davvero non esserci dubbi sul vincitore, mentre adesso la Coppa è ancora in bilico. Merito certamente di unstrepitoso in velocità, capace anche di tornare a vincere in superG dopo quasi due anni dall’ultima volta. La battaglia tra i due, però, si sposta ...

